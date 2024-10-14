Названа причина облав сотрудников военкоматов на Украине

Украинские СМИ сообщили, что массовые облавы местных военкомов связаны с тем, что в стране были сорваны планы по мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что массовые облавы, которые сотрудники украинских военкоматов проводят в развлекательных заведениях Киева, Днепропетровска, Харькова, Хмельницкого, Львова и других городов, связаны с тотальным срывом планов по мобилизации, который может достигать 70% от плана. При этом издания отмечают, что эффект от таких рейдов невелик, так как мобилизованные имеют возможность избежать службы за деньги.

«Официально заявляется, что, после принятия закона о мобилизации, ее темпы выросли чуть ли не в три раза. Но в реальности таких цифр нет и близко. На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс-минус. И был обеспечен он в основном не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья. Прохождение ВВК стало в большинстве случаев абсолютной формальностью. Это и дало прирост. Но с сентября пошел сильный спад», — сообщают местные СМИ.

Ранее на Украине прошли массовые рейды военкомов.