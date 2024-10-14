В Германии спрогнозировали нападение РФ на страны НАТО

Россия может напасть на страны НАТО к концу 2030 года. Такое мнение высказал глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, передает N-TV.

Он считает, что именно к концу 2030 года ВС РФ «будут в состоянии напасть на НАТО». По словам Каля, Москва видит в Берлине «противника», поскольку ФРГ является вторым по величине сторонником Украины в конфликте с РФ.

«Мы находимся в прямом конфликте с Россией. Президент РФ Владимир Путин озабочен не только Украиной, но и созданием нового мирового порядка. Российские спецслужбы все чаще используют все свои возможности и без всяких угрызений совести. Дальнейшее ухудшение ситуации отнюдь не маловероятно», — добавил он.

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Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения Каля, назвав их нелогичными. По его словам, Россия пытается обеспечить свою собственную безопасность и «никогда не двигалась в сторону НАТО».