Вооруженным силам Украины будет сложно вести боевые действия без тяжелой техники от ФРГ, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что и сами поставки со стороны НАТО при этом не принесли успехов украинской армии.

"ВСУ, конечно, придется тяжелее без тяжелой боевой техники Германии. Но, как мы видим, сами поставки со стороны НАТО особого успеха Украине не приносят", — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что западное оружие помогает Украине сопротивляться. Но, уточнил Перенджиев, дефицит живой силы ВСУ становится все более ощутимым. Он выразил надежду, что у украинской армии начнут заканчиваться западные танки и артиллерия.

"Западное оружие еще как-то помогает киевскому режиму сопротивляться, но дефицит живой силы становится все более ощутимым. Надеемся, что все эти танки, артиллерия и так далее будут заканчиваться", — заключил Перенджиев.

Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, ранее заявил, что отказ Германии поставлять Украине тяжелую военную технику стал мощным ударом по Киеву. По его мнению, решение Берлина говорит о том, что Киев проиграл.