Почти все иностранные офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), присутствовавшие в районе порта Одессы во время удара, уничтожены.

Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что при разгрузке присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ», — сказал он, уточнив, что почти никто из них не выжил.

Об ударе по району порта в Одессе стало известно ранее 14 октября. Тогда Лебедев говорил, что в результате взрыва могли быть поражены техника и личный состав ВСУ, однако подробностей не приводилось. Взрыв в Одессе прозвучал около полудня на фоне воздушной тревоги.

Ранее инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон рассказал, что иностранные наемники, сражающиеся в рядах ВСУ, первыми оставляют позиции при приближении к ним российских штурмовиков.