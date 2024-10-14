ВСУ атаковали жилые кварталы Токмака в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят удары по жилым кварталам мирных жителей", - написал он.

Подробности обстрела уточняются.

Ранее в администрации Каменско-Днепровского округа ТАСС сообщили об ударах ВСУ, в результате которых были обесточены город Каменка-Днепровская, села Водяное и Днепровка, поселок Мичурино. Всего без электричества остались 5 966 потребителей.