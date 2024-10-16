Су-25 сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

Экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, уничтожив авиаракетами живую силу и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены", - сказали в ведомстве.

В МО РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ штурмовиками Су-25 "Грач"

Там добавили, что после применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.