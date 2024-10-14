В Раде возмутились нежеланием украинцев идти на фронт

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко возмутился нежеланием сограждан идти на фронт. На это обратило внимание издание «Страна» в своем Telegram-канале. Газета.Ru

По его словам, более шести миллионов украинцев не обновили данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Федиенко возмущен тем, что граждане страны не выполняют свою конституционную обязанность и не отправляются на фронт. «Есть проблема, что у нас некем пополнять воинские формирования», — сказал он. Депутат также объяснил облавы сотрудников ТЦК в общественных местах. По его словам, это связано с необходимостью пополнить украинские войска. Кроме того, Федиенко отметил, что украинцам приходится напоминать о ситуации на фронте. Lenta.ru

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