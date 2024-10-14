Военный политолог раскрыл, почему ФРГ прекратила военную помощь Украине

Германия ослабеет, если продолжит поставки тяжелой техники Вооруженным силам Украины, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в ФРГ видят, как поставленные Киеву танки горят, при этом ВСУ не добиваются успехов в зоне боевых действий.

"Германия отказывается поставлять Украине тяжелую военную технику не потому, что она добрая и выступает за мир. У них просто не осталось для себя танков. Они ведь видят, что их танки на Украине горят, при этом успехов у ВСУ особо нет. При этом немецкие экипажи на фронте гибнут или попадают в плен", — пояснил политолог.

Перенджиев отметил, что пока по этому поводу не поднимают шум, но информация постепенно будет просачиваться. По его мнению, немцам неприятно получать «гробы с Украины» и знать, что их граждане находятся в плену. Как подчеркнул эксперт, в ФРГ понимают, что в будущем Россия может предъявить всему мировому сообществу немецких военнопленных.

"Возвращаясь к теме немецкого оружия, ФРГ прекрасно осознает, что остаться без танков, бронетехники для них чревато большими рисками. Они все заявляют о России, якобы планирующей напасть на Европу, но напасть на них может кто угодно. Опасность может прийти с той стороны, с которой они даже не ожидают. Ведь государство без тяжелой боевой техники становится уязвимым, ослабленным", — заключил Перенджиев.

Ранее появилась информация, что Минобороны ФРГ не верит в возможности Киева провести контрнаступление в ближайшее время. К тому же бундесвер больше не располагает тяжелой военной техникой для передачи Вооруженным силам Украины.