Белоусов заявил о важности сотрудничества РФ и Китая в военной сфере

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что сотрудничество России и Китая в военной сфере — важный фактор поддержания глобальной и региональной стабильности. Как сообщает РИА Новости, об этом глава ведомства заявил во время открытой части переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

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Он отметил, что Москва и Пекин регулярно проводят совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе. Это позволяет отрабатывать учебно-боевые задачи, в том числе и самой высокой сложности. Белоусов добавил, что Россия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Китаем.

«Уверен, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнерства в оборонной сфере», — сказал министр обороны.

Белоусов считает, что дружественные отношения двух стран сохраняют высокую динамику развития. Они расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне. Ключевую роль в укрепление стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух стран — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В заключение открытой части переговоров Белоусов поздравил Дун Цзюня и все Минобороны Китая с 75-летием образования КНР и 75-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Первая дата отмечается 1 октября, а вторая — 2 октября.

Напомним, что 14 октября Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. В ходе поездки он проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством КНР.