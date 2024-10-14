Минобороны показало кадры захода в Островское огромной танковой колонны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало снятые с дрона кадры освобождения поселка Островское на Кураховском направлении.

© Российская Газета

Камера БПЛА зафиксировала огромную колонну бронетехники, спокойно вошедшей в поселок. Возглавляли колонну танки с минными тралами. Никакого сопротивления отряд не встретил - несмотря на то, что такое хождение в атаку большими колоннами довольно рискованное занятие.

Спокойствие русских танкистов объяснил рассказ штурмовиков, зачистивших поселок перед заходом танков.

"Они не ждали нас так быстро. Мы выбили их из исправительной колонии, они отошли в Островское. Не успели еще закрепиться, как мы залетели и сюда, - рассказал командир роты с позывным "Герцин". - Не стали тянуть, В течение трех дней собрали штурмовые группы, совместно с командованием танкового батальона разработали план захода и зашли".

Штурмовик признался, что ожидал более жесткого сопротивления ВСУ, но противник предпочел отойти в Курахово.

"Скоро и мы там будем. Мы знаем, где их укрепы расположены, не даем опомниться, давим их и идем вперед", - сказал офицер.

А Островское освободили фирменным приемом этого лета - на мотоциклах.