Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что многие страны находятся «в пяти минутах» от изготовления ядерного оружия. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

Джабаров, замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, прокомментировал решение провести встречу «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Британия и Франция) в Нью-Йорке. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что такая встреча состоится в ближайшие две недели.

Рябков выразил надежду, что западные участники этого формата «будут вести себя хотя бы немного более конструктивно». Функции координатора «ядерной пятерки» сейчас выполняет Китай.

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Джабаров заявил, что встреча состоится, так как были услышаны доводы президента России Владимира Путина. Сенатор подчеркнул, что в глобальной сфере безопасности сложилась крайне напряженная обстановка.

«Порог применения ядерного оружия как никогда близок к преодолению. Наш президент неоднократно призывал прекратить разговоры об этом. <…> Чтобы не выпустить ядерного монстра из рук, надо собираться и разговаривать», - заявил Джабаров.

Он добавил, что Польша, Литва, Латвия и Эстония пытаются спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, но их план обречен на провал. Сенатор подчеркнул, что НАТО никогда не будет воевать с Россией ни за интересы Польши, ни за интересы стран Балтии.