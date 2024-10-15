Израиль предупредил США о возможных ударах по военным целям в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что хочет нанести удары по военным целям в Иране, а не по ядерным или нефтяным объектам. Об этом сообщила газета The Washington Post.

© РИА Новости

По словам ее источников, во время телефонного разговора с Байденом 9 октября Нетаньяху сообщил, "что планирует выбрать в качестве цели военную инфраструктуру в Иране". По оценке издания, это означает, что со стороны еврейского государства может последовать "более ограниченный ответный удар с тем, чтобы не допустить полномасштабной войны".

СМИ: Израиль хочет сосредоточить ответный удар по Ирану на военных объектах

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. Израильский Генштаб пообещал ответить на атаку, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи со своей стороны предупредил, что удары по по еврейскому государству будут еще более масштабными.