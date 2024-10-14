Минобороны сообщило о массовом налете БПЛА на Брянскую область

Над Брянской областью сбили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, российские войска пресекали попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 18:50 до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении министерства.

Вечером 14 октября в Брянской области сработала система ПВО. Тогда глава области призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности. В это же время опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Воронежской области.