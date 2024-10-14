Украинские СМИ сообщили о рейде военкомов на концерте в Харькове

Украинские военкомы организовали рейд в клубе в Харькове прямо во время концерта, вручая повестки как зрителям, так и артистам. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

По данным телеканала ТСН, облава сотрудников территориального центра комплектования (украинский аналог военкоматов. - Прим.ред.) прошла в клубе, где было запланировано выступление сразу трех групп.

«В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, !Ґрунт палає» и Mordox», - пояснило издание.

Очевидцы рассказали, что проверяли документы и раздавали повестки посетителям и артистам более 20 сотрудников военкомата. Украинское издание «Страна.ua» уточнило, что был мобилизован, в том числе и звукорежиссер концерта.

Ранее на Украине был принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Документ обязал граждан Украины обновить свои данные в военкомате, для чего требуется явиться туда лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Кроме того, он изменил порядок вручения повесток. В соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении.

При этом украинские военкомы начали делать облавы и на концертах популярных групп. В частности, 12 октября стало известно, что около пятидесяти сотрудников территориальных центров комплектования устроили облаву на мужчин перед концертом группы «Океан Эльза» в Киеве и во время него. Появились многочисленные кадры, на которых видно, что молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». После облавы зрители начали массово избавляться от билетов на концерты группы.