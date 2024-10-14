На Украине сообщили о продвижении российских военных в районе Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает в Telegram украинский аналитический проект Deep State.

По данным ресурса, продвижение российских военных было зафиксировано к югу от города. Известно, что на данном участке солдаты армии России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в Часов Яр из Константиновки. Кроме того, ВС России добились успехов в северных районах населенного пункта.

Ранее стало известно о продвижении российских войск в Торецке. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анастасия Бобовникова.