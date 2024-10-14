Омбудсмен назвала число погибших от атак ВСУ в приграничных регионах с 2022 года

По меньшей мере 398 мирных Белгородской, Курской и Брянской областей погибли из-за террористических актов Вооруженных сил Украины в 2022-2024 годы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на конференции по защите прав детей и других уязвимых групп.

Она добавила, что еще 1157 человек получили ранения. По словам уполномоченной, ВСУ устраивали расстрелы мирного населения, в том числе женщин, детей и стариков, в их собственных домах при попытках эвакуации. Подобные действия являются грубейшим нарушением правил обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта, подчеркнула Москалькова.

Ранее омбудсмен заявляла, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли из мест их проживания. Москалькова назвала для себя возвращение этих людей домой первоочередной задачей, заявив, что подобные действия — грубое нарушение Женевской конвенции.

Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тысяч человек. Около 12 тысяч из них находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях.