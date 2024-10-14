В Кремле прокомментировали учения ядерных сил НАТО в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения НАТО, проходящие в условиях «горячего» конфликта на Украине, ведут лишь к дальнейшему нагнетанию напряженности. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что это «весьма и весьма распространенная» практика НАТО - проведение таких «контручений».

«В условиях горячей войны, которая ведется в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности», - сказал Песков журналистам.

В понедельник, 14 октября, в воздушном пространстве Британии, Дании и Нидерландов начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. В учениях задействованы базы, расположенные на территориях Британии, Бельгии, Дании, Германии и Нидерландов. Впервые в этих маневрах примет участие Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО.

В 2023 году учения проходили в октябре над территориями Италии, Хорватии и акваторией Средиземного моря. В них приняли участие 60 различных самолетов, включая истребители, самолеты-разведчики и заправщики из 13 стран НАТО, а также стратегические бомбардировщики США B-52H.

Учения включали операции истребителей, способных нести ядерные авиабомбы. Самолеты не оснащались реальными боеприпасами.