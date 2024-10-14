ВСУ за сутки потеряли десятки человек в Курской области

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек при неудачных контратаках в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 40 человек в результате неудачных контратак в Курской области.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сообщили в министерстве.