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ВСУ за сутки потеряли до 40 человек при неудачных контратаках в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 40 человек в результате неудачных контратак в Курской области.

ВСУ за сутки потеряли десятки человек в Курской области
© globallookpress.com

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сообщили в министерстве.

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