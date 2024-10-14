При обстреле школы БАПОР в Газе погибли 20 человек

20 человек погибли в результате обстрела школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщил генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини.

"В результате обстрела школы БАПОР погибли, как сообщается, 20 человек", - написал Лаззарини в Х (ранее Twitter). "В школе планировалось проводить кампанию по вакцинации от полиомиелита, которая началась сегодня", - добавил глава БАПОР, отметив, что вакцинацию в этой школе пришлось отменить, поскольку здание "получило значительные повреждения".

Лаззарини также сообщил, что в результате удара по внутреннему двору больницы мучеников аль-Аксы в городе Дейр-эль-Балах загорелись палатки, где укрывались люди. Произошедшее глава БАПОР назвал "кошмарной ночью" и заявил, что в Газе творится "не прекращающийся ад".

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что три человека погибли и еще 40 получили ранения в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.