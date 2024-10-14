В подполье сообщили об ударе по району порта Одессы

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что по району порта Одессы был нанесен ракетный удар, который мог поразить украинских военнослужащих и технику ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 14 октября, на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о «баллистической угрозе» и заявил, что в городе произошел взрыв. Деталей он не привел.

«Судя по мощности взрыва, поражена техника, возможно, личный состав», - так Лебедев прокомментировал информацию об ударе.

Он добавил, что поражения боекомплекта и горюче-смазочных материалов, вероятно, не было. На прошлой неделе Лебедев сообщал, что под удар в порту Одессы попал контейнеровоз.