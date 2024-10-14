Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с военным руководством КНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов 14 октября прибыл в Пекин для переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

После прибытия Белоусова у здания Центрального военного совета Китая состоялась церемония встречи российской делегации. В церемонии приняли участие рота Почетного караула и оркестр.

Министр обороны Китая, адмирал Дун Цзюнь приветствовал Белоусова. Церемония завершилась торжественным маршем. Также российский министр возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

В мае Белоусов принял участие в неформальной встрече президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина в Пекине. Сообщалось, что на встрече обсуждалась китайская инициатива «Один пояс, один путь», украинский кризис, обстановка на Ближнем Востоке, а также ситуация в Центральной и Северо-Восточной Азии.