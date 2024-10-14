В Курской области уничтожена БМП Stryker, в которой находились восемь военных «прямиком из США», все они сгорели в посадках, а при них нашли приборы ночного видения PVS и иностранное вооружение, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». RT на русском

«Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была использована боевая машина пехоты (БМП) «Страйкер», в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек», — сообщил telegram-канал. Один из них уже опознан — Брэндон Санчез. Отмечается, что мужчина стал военным США еще в 2013 году в качестве повара. Ura.Ru

Кроме того, во время обыска в БМП были найдены техническая документация, а также план действий экипажа на разные случаи во время боев. Кроме того, военные нашли различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии на передовой начальству. Российская газета