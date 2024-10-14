НАТО начало ежегодные ядерные учения

В НАТО начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, которые продлятся две недели.

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Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

«В понедельник (14 октября 2024 года) НАТО начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, в которых примут участие более 60 самолетов», — утверждается в публикации.

По данным альянса, тренировочные полеты будут проводиться главным образом над Западной Европой и акваторией Северного моря. Участие в учениях примут в том числе истребители, способные нести ядерные боеголовки США, однако в рамках тренировочных заданий ядерное оружие не будет загружаться на борт.

В учениях Steadfast Noon также будут задействованы около двух тысяч военнослужащих с восьми авиабаз. В материале уточняется, что подобные ядерные учения носят плановый характер и проводятся каждый октябрь.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что целью учений НАТО является подготовка к ограниченной ядерной войне в Европе с нанесением ударов по целям в России.