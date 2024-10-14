ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

Российская группировка войск "Восток" освободила в Запорожской области населенный пункт Левадное.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи", - говорится в сообщении ведомства.

Также было нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Общие потери противника составили "до 120 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Богдана", а также Caesar производства Франции".