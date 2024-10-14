Российские войска вышли на окраину Суджи в Курской области

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 14 октября. Lenta.ru

По данным военкоров, штурмовые подразделения РФ закрепились в районе автозаправки «Лотус» на юго-востоке Суджи, откуда началась активная фаза вторжения ВСУ в регион. Российская газета

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль трассу Суджа — Белая. Также стало известно о начале штурма села Мартыновка, расположенного в семи километрах к востоку от Суджи. Сейчас там действуют морские пехотинцы 810-й бригады и интернациональный спецназ «Ахмат». Вечерняя Москва