Глухой россиянин подписал «какие-то бумаги» и оказался с гранатометом под Авдеевкой

Глухого участника специальной военной операции (СВО) оправили на штурм Авдеевки в Донецкой народной республики (ДНР). Рассказ жены бойца приводит издание 161.ru в Telegram.

Ранее семья проживала в ДНР, но затем переехала в другой регион. Вскоре мужчина узнал, что он находится в федеральном розыске как уклонист. Затем началось разбирательство.

«Были непонятные отборы людей, приезды каких-то медиков. Всех постоянно просили подписывать непонятные какие-то бумаги, Олега тоже», — пояснила жена бойца.

В это время из-за начавшегося отита мужчина лишился 95 процентов слуха. Несмотря на это мужчину распределили в штурмовой батальон. При этом, по словам россиянки, ей заявили, что «рпгшникам [гранатометчикам] слух не нужен». На второй месяц службы мужчина пропал. О нем до сих пор ничего не известно. Женщина не верит в смерть мужа — она считает, что солдат боится выходить на связь.

Ранее в Челябинской области другой участник СВО обвинил госпиталь в отказе в медицинской помощи. Его якобы выгнали из учреждения по приказу руководителя учреждения. После этого бойца якобы объявили «самовольщиком».