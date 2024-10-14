Наступление ВС РФ на Харьков и Запорожье 14 октября: главное

Российские эксперты и военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают текущую ситуацию на Харьковском и Запорожском направлениях, где ВС РФ ведут наступление.

Какие последние новости выходили сегодня, 14 октября 2024 года, что сейчас происходит у Запорожья, Бердянска, Харькова, Купянска, Волчанска, Липцов?

Бои в Харьковской области в понедельник, 14 октября

«На Волчанском направлении продолжаются бои в н.п. Волчанск. „Воины Севера“ выявляли и наносили огневое поражение позициям ВСУ. За сутки уничтожено 3 пункта управления БпЛА и 2 минометных расчета. Кроме того, сорвана 1 попытка переброски резервов через р. Волчья, уничтожено до 5 нацистов. На Липцовском направлении расчеты FPV „Бесстрашных“ сорвали 2 ротации ВСУ из н.п. Липцы в район дачного поселка, уничтожив до 9 человек живой силы и пикап. За прошедшие сутки потери противника составили до 350 человек (из них до 290 на Сумском направлении)», — передает «Северный ветер».

Военкор Геннадий Алехин рассказал, что сейчас происходит внутри Харькова.

«Харьков. ТЦК охотятся на людей в торговых центрах, метро и других местах скопления людей. Продукты подорожали в два раза. В пивном ресторане произошла потасовка между военными поляками и местными. По поводу Волынской резьбы. Рынки города. Народ активно обсуждает убийство в Одессе женщины, которая водрузила российский флаг на месте разрушенного памятника Екатерине Великой. Кто-то поддерживает ее, сельские жители Западной Украины не поддерживают. Масштабы захоронений убитых украинских военных, в районе Безлюдовки, поражают. На городских кладбищах Харькова, за неимением мест, убитых военных ВСУ подхоранивают к родственникам. Таких могил больше и больше», — сообщил эксперт.

По его информации, на Купянском участке войска группировки «Запад» с трех направлений вплотную подошли к реке Оскол.

«Мы активно воюем в районе Кругляковки, и в направлении Сеньково. Впервые, за минувшие дни, замечен отвод аэромобильных бригад противника на правый берег Оскола. Отступают. Мы усиленно бьем по тылам противника. Особенно в районе села Безруки, это рядом с Дергачами. Тыловая база противника по снабжению врага в Липцах. Там же готовятся укрепления. Волчанск. Упорные бои у мукомольного комбината. И в многоэтажках», — добавил он.

Военный блогер Олег Царев пишет, что на Харьковском фронте в районе Липцев идут позиционные бои, в Волчанске без существенных изменений.

«На Купянском направлении ВС РФ продвинулись на север от Кругляковки к Осколу. В этом селе и соседней Колесниковке идут бои. Между этими селами в районе с/т Машиностроитель. ВКС РФ бьют по местам дислокации ВСУ в Купянск-Узловом, в с.Першотравневое. В Петропавловке ВС РФ закрепились в домах на севере», — добавил он.

Военкор Юрий Котенок написал, что наблюдается прорыв ВС РФ в направлении Купянска в Харьковской области.

«Прорыв в 2-х местах: находимся в 3 км от черты города; в другом месте — в 4 км от реки Оскол. Если также пойдет, разрежем группировку ВСУ на этом берегу реки Оскол. Зима на носу, мосты разбили, украинец пытается оперативно возводить насыпи (дамбы) через р. Оскол для переброски подкреплений, б/к и всего, но ситуация для него явно неблагоприятная», — добавил журналист.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Бои в Запорожской области в понедельник, 14 октября

«На Запорожском фронте ВС России броском заняли Левадное Пологовского района (15 км на запад от дороги на Времевку), причиной обвала обороны ВСУ на данном участке фронта вражеские военные каналы назвали вранье украинских офицеров о „готовности“ к отражению атак армии России»«, — пишут «Два майора».

«Военкоры Русской Весны» подтвердили, что армия России начала наступление на юге СВО, прорвав оборону ВСУ на Запорожском фронте.

«Украинские военные ресурсы подтверждают продвижение российских войск на Времевском участке Запорожской области. Позавчера Россия начала наступление на Бердянском направлении. Несмотря на огневое сопротивление украинских сил, русские действовали организованно и с использованием мотопехоты и багги. ВС РФ имели частичный успех, закрепляются в лесополосах в районе Левадного и совершают подготовку к дальнейшим действиям, с опозданием написал пропагандист ВСУ „Николаевский Ванек“. По его данным, штурмовые группы на багги приблизились „впритык“ к Левадному (на самом деле 336 бригада морской пехоты сутки назад освободила поселок). Также российские войска продвинулись в сторону Новодаровки», — добавил источник.

Эксперт Олег Царев обратил внимание, что на стыке Запорожского и Угледарского фронтов неожиданным броском ВС РФ зачистили Левадное, откуда вынуждены были отойти в июне прошлого года.

«А вчера установили наш флаг в северо-восточной части и продвигаются севернее, к Новодаровке. Правее, на Времевском выступе, пока затишье. Немного ранее наши подорвали мост близ Макаровки, а штурмовики расширили зону контроля на левом берегу р. Мокрые Ялы», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.