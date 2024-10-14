В сети были представлены доказательства присутствия американских солдат на территории Курской области и их участия в боевых действиях. Фотоматериалы разместил Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».

На фотографиях видна военная документация, в частности, поименный список из восьми человек с указанием группы крови. Все они — члены экипажа БМП Stryker, которая была недавно уничтожена в Глушковском районе Курской области. Экипаж был уничтожен, отмечает канал.

Иностранные наемники уже встречались российским военнослужащим, указал автор канала. «Но штатные американские вояки — нет», — подчеркнул он. Профиль одного из уничтоженных солдат удалось найти в запрещенной соцсети.

Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продвижение российских войск в Курской области, бои на территории которой идут с начала августа. «Держим определенные рубежи», — заявил он.