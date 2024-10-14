В США предрекли Украине «суровую зиму»

Положение Украины предстоящей зимой может ухудшиться из-за замедления военной помощи со стороны Запада, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, Вооруженные силы Украины медленно, но неотвратимо теряют позиции в зоне боевых действий. News.ru

«В условиях ограничения и замедления поставок западного оружия Украину ждет суровая зима. Ее военные, которых превосходят по численности и количеству вооружений, медленно, но неуклонно теряют позиции на главном восточном фронте», - говорится в публикации. ТАСС

Также удары по энергетической инфраструктуре Украины создают дополнительные нагрузки на системы ПВО и приводят к отключениям электроэнергии. В зимний период эти проблемы могут стать еще более ощутимыми. Ura.Ru