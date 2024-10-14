Российские войска заняли новые позиции в Запорожской области

Вооруженные силы России продвинулись вперед и заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу реки Днепр на Запорожской линии фронта. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Газета.Ru

«Наша армия продвинулась вперед, заняв новые позиции, постепенно выдавливая противника, заставляя его оттягиваться на северные окраины», — объяснил политик. Lenta.ru

По его словам, бои идут за само Каменcкое, а также за расположенный севернее город Степногорск. Населенные пункты находятся на восточном берегу Каховского водохранилища и стратегически важны тем, что контролируют южную дорогу к городу Запорожье. Российская газета