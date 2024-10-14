Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют со спины сдающихся в плен сослуживцев. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Тополь. ТАСС

«Командование [ВСУ] не дает нам их вытащить оттуда, потому что они стреляют в них в спину. Они стреляют по своим», — рассказал боец Вооруженных сил (ВС) России. Lenta.ru

По его словам, подразделения типа запрещенных в России «Азова» и «Айдара» сразу же «убыли на задний план». Они ли стреляли по мобилизованным, сдавшимся в плен, точно неизвестно. Российская газета