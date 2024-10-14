В США сочли, что Китай стремится измотать военные силы Тайваня

Учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова. Об этом пишет Bloomberg. Газета.Ru

«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала еще несколько учений вокруг Тайваня, которые, по словам Пекина, призваны стать строгим предупреждением правительству острова о необходимости прекратить "сепаратистские действия" сил независимости Тайбэя», — передает агентство. Lenta.ru

Между тем представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си заявил, что учения призваны стать мощным сдерживающим фактором для сепаратистских элементов на острове. RT на русском