В Белгородской области в результате обстрела ранена двухлетняя девочка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ранении двухлетней девочки при обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских войск.

© Газета.ру

По словам главы региона, в течение 13 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Шебекино, а также селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас. Кроме того, населенные пункты атаковали два беспилотника.

Как рассказал Гладков, после обстрелов в Шебекинскую центральную районную больницу самостоятельно обратились родители с ребенком.

«Двухлетней девочке диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи лечение продолжат амбулаторно», — написал губернатор.

По словам Гладкова, в ходе обстрела Белгородского района также пострадали двое бойцов самообороны — их доставили в областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

12 октября глава региона сообщал об атаке беспилотников ВСУ на село Устинка, в результате которой пострадали трое мирных жителей.

13 октября министерство обороны России пять раз сообщало о ликвидации украинских дронов в Белгородской области. Шесть были сбиты ночью, еще три атаки произошли в 17:25, 18:00 и 19:15. Позднее также стало известно о трех сбитых над регионом дронах в период между 20:05 и 20:25.