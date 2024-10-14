Украинский пленный рассказал, что его взяли в ВСУ без трех пальцев

Боец ВСУ Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали без трех пальцев на руке
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев на руке и возможности стрелять из стрелкового оружия. Об этом пленный рассказал в видео Минобороны РФ, передает ТАСС.
По его словам, ему четыре раза вручали повестку в военный комиссариат, но он не приходил. В последний раз приехали к нему, вручили повестку и сказали, что необходимо обновить данные.
«Поехал я проходить комиссию, и сразу загребли. Взяли в армию без трех пальцев, я стрелять не мог», — поделился военнослужащий.
Гаврюшенко также высказал мнение, что украинское командование никак не может «наиграться в войнушку, сидя в глубоком тылу». Он призвал соотечественников не ходить в территориальные центры комплектования (аналог военкоматов), а тех, кто уже служит в зоне спецоперации, — бежать домой.
До этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных на территории России.