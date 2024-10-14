Военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал о ликвидации в Курской области майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Маханько, ставшего во время пандемии коронавируса звездой рекламы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Татаринов отметил, что Маханько участвовал в рекламе в качестве врача, который призывал украинцев проходить вакцинацию от COVID-19. По информации военкора, его ликвидировали вчера, 13 октября.

Напомним, что накануне морская пехота Тихоокеанского флота (ТОФ) ликвидировала в Курской области разведгруппу ВСУ. Как сообщали СМИ, специальная группировка насчитывала шесть человек: троих уничтожили во время боя, еще троих взяли в плен. Сообщалось, что один из выживших, уроженец Одессы, отказался возвращаться на Украину.

8 октября сообщалось о ликвидации в Курской области диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Украинские диверсанты пытались спрятаться за брошенным грузовиком, однако российские военные смогли поразить их с помощью дрона.