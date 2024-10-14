ВС Тайваня развернули пусковые установки противокорабельных ракет в Хуаляне

Вооружённые силы Тайваня развернули пусковые установки противокорабельных ракет в порту Хуалянь на фоне военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тайваньский телеканал «Чжунтянь синьвэньван».

«В порту были замечены по меньшей мере две мобильные наземные установки с четырьмя ракетами в каждой», — сообщает агентство.

Отмечается, что они приведены в боевое положение и находятся на дежурстве.

Ранее официальный представитель восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си заявил о начале военных учений «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня.

Кроме того, сообщалось, что аэропорты и морские порты Тайваня работают в штатном режиме на фоне учений КНР.