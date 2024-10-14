Военнослужащие ВС России восстановили трофейный американский БТР MaxxPro

Ремонтная рота войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) смогла восстановить трофейный американский бронетранспортер (БТР) International MaxxPro, передает ТАСС.

«Данный образец техники восстановлен и готов для передачи в боевые подразделения для выполнения боевых задач», — рассказал командир роты Владимир.

По его словам, БТР был захвачен на авдеевском направлении после того, как подорвался на мине, был эвакуирован и месяц подлежал ремонтным работам.

Как добавил Владимир, между MaxxPro и российскими аналогами есть технические различия, включая трансмиссию, тормозную систему, подвеску и бронирование, но для ремонта использовались российские запчасти.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в освобожденном Угледаре российским штурмовикам досталась трофейная западная техника, включая польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы и стрелковое вооружение.