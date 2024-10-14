ВС РФ восстановили трофейный MaxxPro и скоро отправят его в бой

Ремонтная рота ВС России восстановила трофейный американский бронетранспортер MaxxPro, рассказал командир роты по имени Владимир. По его словам, которые приводит ТАСС, машина уже готова встать на вооружение российских сил.

Данный образец техники восстановлен и готов для передачи в подразделения для выполнения боевых задач, — приводит агентство слова командира.

Подорванный на мине бронетранспортер захватили на Авдеевском направлении. Он является аналогом российской разведывательной машины. Ремонтники занимались его восстановлением более месяца, поврежденные детали заменили российскими запчастями.

Ранее сообщалось, что ВС РФ готовятся взять на вооружение трофейную бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules. В настоящее время американская военная техника находится среди экспонатов на Поклонной горе в Москве. При этом уже были проведены необходимые испытания.

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что российские штурмовики заполучили трофеи в виде западного оружия и боеприпасов при взятии Угледара в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, противник бросил польские бесшумные минометы, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение натовского образца.