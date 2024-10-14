Разведка Тайваня следит за перемещениями ракетных войск КНР

Средства наблюдения и разведки армии Тайваня следят за перемещениями сил ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на фоне объявленных КНР учений возле острова. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

"Средства наблюдения и разведки ведут плотное наблюдение за перемещениями частей коммунистических ракетных войск, гарнизоны на всех отдаленных островах переведены на режим повышенной бдительности, а самолеты и корабли будут реагировать на действия противника в соответствии с боевым распорядком", - сказано в заявлении.

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В документе указывается, что оборонное ведомство Тайваня будет следить за ситуацией в морском и воздушном пространстве вокруг острова, а также регулярно оповещать население о предпринимаемых в ответ действиях. Тайваньские военные также призвали жителей острова не реагировать на возможные вбросы ложной информации и следить за официальными источниками.

В понедельник Народно-освободительная армия Китая начала учения "Совместный меч - 2024В" вокруг Тайваня. Согласно заявлению Восточной зоны боевого командования НОАК, учения будут "мощным устрашением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня". Управление морской полиции Китая также заявило, что четыре соединения кораблей береговой охраны КНР проводят патрулирование в акваториях вблизи острова Тайвань для обеспечения правопорядка.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.