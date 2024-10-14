Китай задействовал авианосную группу в учениях у Тайваня

Отряд кораблей ВМС Китая во главе с авианосцем "Ляонин" участвует в начавшихся в понедельник учениях Народно-освободительной армии КНР "Совместный острый меч - 2024" к востоку от острова Тайвань.

Сценарием маневров предусмотрена отработка блокировки, штурма и взятия под контроль ключевых портов и районов острова, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.

Авианосная группа будет работать к востоку от Тайваня. Планируется отработать взаимодействие кораблей и самолетов по обеспечению господства в воздухе, нанесение ударов по морским и наземным целям.

Военное ведомство Тайваня подтвердило, что отряд китайских кораблей прошел проливом Баши в западную часть Тихого океана.

Официальные отношения между КНР и его островной провинцией Тайванем прекратились в 1949 году, когда на остров эвакуировались проигравшие гражданскую войну силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши.

Пекин настаивает на принципе "единого Китая" и намерен вернуть Тайвань любым способом. Ситуация вокруг острова обострилась в 2022 году после демонстративного визита на Тайвань Нэнси Пелоси - на тот момент спикера палаты представителей США.