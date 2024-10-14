ВС РФ поразили украинский опорный пункт в районе Курахово

Российский расчет РСЗО "Град" поразил украинский опорный пункт на кураховском направлении, поддерживая действия наступающих штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Южная", нанес удар по опорному пункту противника, поддержав продвижение наступающих групп пехоты на кураховском направлении", - сказано в сообщении.

Военнослужащие произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту Вооруженных сил Украины, выявленному средствами разведки. Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки.

Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата.