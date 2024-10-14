Военные рассказали об освобождении Островского в ДНР

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг» рассказали о штурме и освобождении населенного пункта Островский в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом командир роты с позывным Герцин рассказал Минобороны России, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) откатились в Островское из Острого, и через три дня Российская армия уже «спешилась и начала зачистку» поселка. Он также отметил, что противник не ожидал, что штурм российских военных будет «так стремителен».

«Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться. Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, технику, взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское», — сообщил военнослужащий.

Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ от действий группировки «Днепр». Утверждается, что за прошедшие сутки она уничтожила до 70 солдат ВСУ, склад боеприпасов, а также различную военную технику и оборудование.