Подразделения группировки войск «Запад» за сутки захватили 39 опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его информации, в районах Петропавловки, Берестового, Купянска, Григоровки и Червоной Дибровы противнику было нанесено поражение при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

Он также сообщил агентству о сорванных атаках ВСУ и уничтоженных бойцах противника. Бигма добавил, что в контрбатарейной борьбе были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», гаубицы L119 и М198, а также семь минометных расчетов.

В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки «Запад» <...> сорвали попытки проведения двух атак подразделений 1-й бригады президента Украины, уничтожив до 20 боевиков, — сказал он.

Помимо этого, за сутки подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали 13 пунктов управления беспилотниками ВСУ, добавил Бигма. По его словам, были уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. Квадрат, где пытались закрепиться бойцы ВСУ, накрыли точным залпом ракет. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.