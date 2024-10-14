Иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), первыми оставляют позиции при приближении к ним российских штурмовиков. Об этом РИА Новости сообщил инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

© Lenta.ru

Как рассказал военный, иностранные бойцы находятся на позициях для мотивации украинских солдат, так как многие из них не понимают, зачем идти сражаться. «Они не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся», — отметил Бетон.

Ранее исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова сообщила, что иностранные наемники активно участвуют в нападении ВСУ в Курской области, о чем свидетельствует множество оставленных ими «цифровых следов».

До этого представитель подполья рассказал, что активисты пророссийской подпольной организации «Дозор» передают России данные о передвижении иностранных наемников по Украине. Эффективность получения военными таких данных показали нанесенные ранее удары высокоточным оружием, указал он.