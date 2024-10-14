Атаки ВСУ на РФ: какие регионы оказались в опасности в ночь на 14 октября

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 октября, что известно о последствиях?

Донецкая Народная Республика

Мирный житель ранен в Горловке Донецкой Народной Республики в результате сброса взрывоопасного предмета беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) на дороге между поселком Зайцево и станцией Никитовка ранен мирный горловчанин», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: <...> - населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный). <...> - населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщениях, опубликованных представительством.

Также, по информации представительства, Горловку обстреляли шестью «натовскими» снарядами.

Белгородская область

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — заявили в МО.

Позже в ведомстве объявили об уничтожении третьего беспилотника.

Курская область

На фоне неудач на фронте украинские военнослужащие усилили репрессии по отношению к жителям курского приграничья, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. В связи с промахами они обозлились на местное население. Каким именно образом противник проявляет свое негативное отношение к россиянам — источник не уточнил.

«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — цитирует агентство собеседника.

Военные ВСУ расстреляли автомобиль жительницы Курской области и ранили ее дочь, сообщает ТАСС со ссылкой на россиянку. В беседе со следователями женщина рассказала, что украинские военные не отпустили их, а взяли в плен. В настоящее время с ней и дочерью все в порядке, они в безопасности.