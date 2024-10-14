В Минобороны Тайваня отреагировали на учения НОАК

Военные учения, которые проводит Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вокруг Тайваня, являются провокацией. Об этом, ссылаясь на заявление министерства обороны Тайваня, сообщает ТАСС.

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Оборонное ведомство острова назвало проведение совместных военных учений НОАК в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня "иррациональными провокационными действиями" и решительно их осудило.

Армия Китая начала учения вокруг Тайваня

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК заявил, что Китай начал учения "Совместный меч — 2024В" вокруг Тайваня. 9 октября официальный представитель министерства обороны КНР У Цзянь предупредил, что предоставление Тайваню вооружений третьими странами означает войну. 3 октября сообщалось, что США могут запустить на Тайване производство ракет Stinger.