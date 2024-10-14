В армии раскрыли, что военные из КНДР делают в зоне СВО: «Эффектная технология»
Владимир Зеленский заявил, что КНДР отправляет в Россию не только оружие, но и военных для участия в боевых действиях на Украине. Что может изменить появление северокорейских военных на фронте, «ФедералПресс» рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.
«Это не просто возможно, это происходит. Не секрет, что наша армия применяет северокорейские РСЗО. Здесь как с РСЗО HIMARS у хохлов – на них работают американцы, соответственно, на корейских системах работают корейцы», – заявил он.
13 октября Владимир Зеленский сообщил, что КНДР передает России не только оружие, но и людей для участия в военных действиях на Украине. По мнению российского военного, северокорейские специалисты уже присутствуют на фронте, но не в качестве пехоты. Если в зоне СВО появятся подразделения штурмовиков из Северной Кореи, это будет заметно, считает автор телеграм-канала «Поставщик душ».
«Сейчас они сидят на установках РСЗО, и это эффектная технология. Чтобы посадить туда наших специалистов, нужно время для обучения – это долго и затратно. Плюс Северная Корея закрытая страна, вряд ли они захотят делиться правилами использованиями своего оружия», – заключил боец.
Напомним, ранее военный ВС РФ рассказал о новом ударе в Курской области.