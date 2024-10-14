В армии раскрыли, что военные из КНДР делают в зоне СВО: «Эффектная технология»

Владимир Зеленский заявил, что КНДР отправляет в Россию не только оружие, но и военных для участия в боевых действиях на Украине. Что может изменить появление северокорейских военных на фронте, «ФедералПресс» рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.

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«Это не просто возможно, это происходит. Не секрет, что наша армия применяет северокорейские РСЗО. Здесь как с РСЗО HIMARS у хохлов – на них работают американцы, соответственно, на корейских системах работают корейцы», – заявил он.

13 октября Владимир Зеленский сообщил, что КНДР передает России не только оружие, но и людей для участия в военных действиях на Украине. По мнению российского военного, северокорейские специалисты уже присутствуют на фронте, но не в качестве пехоты. Если в зоне СВО появятся подразделения штурмовиков из Северной Кореи, это будет заметно, считает автор телеграм-канала «Поставщик душ».

«Сейчас они сидят на установках РСЗО, и это эффектная технология. Чтобы посадить туда наших специалистов, нужно время для обучения – это долго и затратно. Плюс Северная Корея закрытая страна, вряд ли они захотят делиться правилами использованиями своего оружия», – заключил боец.

Напомним, ранее военный ВС РФ рассказал о новом ударе в Курской области.