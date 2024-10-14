Удар Израиля по школе в Газе привел к гибели более 20 человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявило об ударе по зданию больницы в секторе Газе, где якобы находился командный центр ХАМАС.

«Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Отмечается, что ранее в здании комплекса в районе Дейр-эль-Балах располагалась больница. В армии также добавили, что перед ударом были предприняты меры по снижению риска нанесения вреда гражданскому населению.

Ранее агентство WAFA сообщало, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате израильского обстрела школы в секторе Газа.