В США предрекли Украине потерю контроля над четырьмя регионами
Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Такой прогноз Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил уверенность в том, что российские войска полностью возьмут под контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).
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«Единственный способ остановить это — победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение», — отметил Риттер.
Ранее экс-разведчик предрек США поражение из-за поддержки Украины и Израиля. Он указал, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на помощь Киеву и Тель-Авиву в конфликтах, которые не имеют ничего общего с защитой Штатов.