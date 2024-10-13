Около 40 человек пострадали в Израиле от атаки дрона "Хезболлы"

О беспрецедентной атаке БПЛА по району Биньямины сообщает The Jerusalem Post. В результате удара пострадали 39 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения.

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"Дрон был направлен из Ливана под прикрытием ракетного обстрела. Три БПЛА были запущены в сторону Израиля, но один из них проник глубоко на территорию Израиля и упал в районе Биньямины. Сигналы тревоги не сработали. На место происшествия прибыл вертолет для эвакуации раненых.", - пишет издание.

В Сети появились видео, как израильские солдаты несут раненых товарищей. Как уточняет военный блогер Борис Рожин и Telegram-канал "Военное обозрение", удар был нанесен по военной базе бригады "Голани" во время построения военнослужащих ЦАХАЛ.